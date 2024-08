Mercato : Ce mensonge qui va faire le bonheur du PSG

Alexis Brunet

L’ambition prioritaire du PSG cet été est de recruter un attaquant capable de faire oublier Kylian Mbappé, parti vers le Real Madrid. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants parisiens pensent à Nico Williams. Alors que le FC Barcelone était également très intéressé par le joueur de l’Athletic Bilbao, il pourrait finalement ne pas avoir les moyens de finaliser un tel transfert. Le champion de France semble donc avoir le champ libre.

Le mercato du PSG est pour le moment relativement calme, mais tout pourrait s’accélérer très rapidement. En effet, le club de la capitale serait sur le point d’annoncer le recrutement du milieu de terrain du Benfica Lisbonne, João Neves. Cette arrivée s’additionnera à celle de Matvey Safonov, bouclée depuis plusieurs semaines. Après le crack portugais, Paris devrait normalement passer à la vitesse supérieure pour un attaquant.

Le PSG doit remplacer Mbappé

Le plus gros chantier de l’été parisien se trouve à coup sûr en attaque. À cause du départ de Kylian Mbappé, vers le Real Madrid, les dirigeants du PSG sont obligés de frapper un grand coup sur le marché des transferts et de mettre la main sur un attaquant pouvant remplacer statistiquement le champion du monde. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, la priorité de Luis Campos se nommait Khvicha Kvaratskhelia, mais face à l’intransigeance du Napoli, le PSG a dû trouver une autre cible.

Le Barça n’aurait pas les moyens de s’offrir Nico Williams

Aux dernières nouvelles, c’est Nico Williams qui serait le mieux placé pour remplacer Kylian Mbappé la saison prochaine au PSG. Le club de la capitale n’aura aucun mal à faire sauter la clause libératoire de l’ailier, qui est de 58M€. De plus, comme l’a révélé Víctor Font, deuxième des dernières élections pour le poste de président du FC Barcelone, à The Athletic, le Barça n’aurait pas les moyens de s’offrir le joueur de l’Athletic Bilbao. « J'aimerais que nous puissions signer Nico Williams parce que c'est ce dont nous avons besoin. Le président a dit que c'était possible, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Nous espérons que ce sera possible demain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. » Le PSG dispose donc probablement d’un boulevard pour faire signer le récent champion d’Europe.