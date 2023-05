Mercato : Catastrophe, le PSG l’a éjecté et il va se venger

Thomas Bourseau

Pour cet été, le PSG songe concrètement à Marco Asensio dont le contrat au Real Madrid arrivera à son terme en juin prochain et ne devrait pas être rallongé. Aston Villa et Unai Emery s’en mêleraient sérieusement.

Marco Asensio pourrait bien être la première recrue estivale du PSG. Le10sport.com vous a révélé en exclusivité le 26 mai dernier que le Paris Saint-Germain avait déjà bougé ses pions pour l’international espagnol du Real Madrid qui devrait bénéficier du statut d’agent libre cet été.

Le PSG tenterait bien Asensio

Car en effet, selon The Athletic et ESPN , Marco Asensio aurait rejeté l’ultime offre de prolongation de contrat du Real Madrid, n’appréciant pas les promesses sportives qui lui ont été faites par le champion d’Europe. Résultat, le PSG aurait un joli coup à jouer et serait le mieux placé dans l’esprit d’Asensio à l’instant T d’après ESPN pour la simple et bonne raison que le club parisien aurait proposé l’offre la plus tentante.

Aston Villa veut combler Emery et prépare une énorme offre pour Asensio