Mercato : Ça coince avec ce crack, le PSG va en profiter ?

Jean de Teyssière

Le PSG est déjà très actif en coulisses sur le mercato. Le club de la capitale doit faire avec le départ de Kylian Mbappé et lui cherche un successeur. Dans les bureaux du Campus PSG il a été trouvé : il s'agit de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien attise les convoitises et le PSG pourrait profiter d'une mésentente entre le Géorgien et Naples pour se l'offrir.

Kylian Mbappé partant pour le Real Madrid, le PSG est obligé de lui trouver un remplaçant. Plusieurs noms parcourent les couloirs du Campus PSG mais celui menant à Khvicha Kvaratskhelia semble être le plus insistant.

Naples veut prolonger Khvicha Kvaratskhelia

Foot Mercato révèle ce samedi que le SSC Naples ne compte pas laisser partir Khvicha Kvaratskhelia si facilement. Sous contrat jusqu'en juin 2027, l'international géorgien pourrait prolonger, ce qui permettrait à Naples d'inclure une clause libératoire de 160M€.

Désaccord sur le salaire