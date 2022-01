Foot - Mercato

Mercato : Ça bouge en coulisses pour Anthony Martial !

Publié le 19 janvier 2022 à 9h55 par La rédaction

Anthony Martial ne souhaiterait pas être prêté en Premier League et aurait repoussé des approches de clubs anglais. D'autres équipes devraient revenir à la charge dans les prochains jours.