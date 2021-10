Foot - Mercato - OL

Mercato : Benzema, Suarez… L’incroyable révélation de Claude Puel !

Publié le 11 octobre 2021 à 4h45 par T.M.

Alors que Karim Benzema et Luis Suarez ont actuellement pour point commun de jouer à Madrid, ils auraient très bien pu avoir celui d’avoir joué à l’OL, puisque l’un aurait pu remplacer l’autre.

Karim Benzema et Luis Suarez sont aujourd’hui deux des meilleurs attaquants du monde. Et c’est du côté de Madrid qu’on peut les retrouver. Alors que le Français défend les couleurs du Real Madrid, l’Uruguayen joue lui pour l’Atlético de Madrid. Si rien ne les unis, cela aurait pu être bien différent. En effet, en 2009, quand Benzema a quitté l’OL pour rejoindre le Real Madrid, c’est Suarez qui aurait pu venir le remplacer en provenance l’Ajax Amsterdam.

« J'aimais beaucoup ce joueur »