Real Madrid : Karim Benzema fait l’unanimité chez les Bleus !

Publié le 10 octobre 2021 à 6h30 par Th.B.

Ayant réalisé un retour tonitruant en Équipe de France tant sur le plan statistique qu’au niveau de son poids dans le jeu des Bleus, Karim Benzema a mis tout le monde d’accord dont le capitaine Hugo Lloris qui a fait un bilan du rendement de l’attaquant du Real Madrid.

« Il faut qu'on fasse plus de matchs. Après, à moi de les trouver davantage. Mais je pense qu'on a réussi hier à bien jouer ensemble, à se trouver. C'est à nous de les mettre dans les meilleures conditions et hier ils ont répondu présent, que ce soit Kylian ou Karim. Ils ont été extraordinaires, ils nous ont fait un bien fou. Qu'ils refassent le même match dimanche et je pense qu'il n'y aura pas de problème ». Voici le message qu’Antoine Griezmann a fait passer en conférence de presse vendredi au lendemain de la victoire de l’Équipe de France en demi-finale de la Ligue des Nations face à la Belgique (3-2) au cours de laquelle Kylian Mbappé et Karim Benzema se sont distingués en inscrivant notamment un but chacun. Depuis son retour en Équipe de France pour l’Euro cet été, l’attaquant du Real Madrid répond continuellement présent, lui qui a trouvé le chemin des filets à quatre reprises en autant de rencontres pendant la compétition. Capitaine de l’Équipe de France, Hugo Lloris s’est enflammé ces dernières heures pour le retour de Benzema chez les Bleus.

« C’est un des meilleurs joueurs au monde, et c’est un privilège de pouvoir jouer avec lui »