Mercato - Bayern Munich : Retournement de situation pour Perisic ?

Publié le 9 septembre 2020 à 13h50 par La rédaction

Prêté au Bayern, Ivan Perisic a réalisé une bonne saison en Allemagne ponctuée par un triplé. Alors que jusqu'à la semaine dernière les Bavarois insistaient pour le recruter, la donne pourrait avoir changée. Hansi Flick pourrait ne plus avoir besoin du joueur croate.