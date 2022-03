Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi peut dire adieu à cette piste XXL !

Publié le 28 mars 2022 à 12h00 par La rédaction

Suivi par le FC Barcelone l’été dernier, Dani Olmo devrait encore rester au RB Leipzig. Le club saxon n’a pas prévu de laisser partir l’international espagnol.

Le FC Barcelone vit des jours heureux. Petit à petit, la situation économique du club s’améliore, les résultats sont de nouveau au rendez-vous et le choix Xavi s’avère payant. Joan Laporta récolte enfin les fruits de son travail depuis qu’il est revenu à la tête du Barça mais la transition est loin d’être finie. Le club catalan anticipe l’avenir et prépare déjà le mercato estival. S’il est encore impossible de savoir qui posera ses valises en Catalogne, on sait qui ne devrait pas le faire.

Dani Olmo devrait rester à Leipzig