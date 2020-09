Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une star du PSG pourrait remplacer Messi !

Publié le 14 septembre 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

Alors que Lionel Messi devrait quitter le FC Barcelone au terme de son contrat, dans un an, Kylian Mbappé serait ciblé par le club catalan pour venir remplacer la star argentine.

Pendant plusieurs jours, le feuilleton Lionel Messi a animé l’actualité de ce mercato estival 2020 puisque l’attaquant argentin souhaitait quitter le club blaugrana . Finalement, devant l’impossibilité de pouvoir partir libre, Messi a décidé d’honorer sa dernière année de contrat avec le Barça, mais un départ gratuit semble se profiter en 2021. Et le FC Barcelone pourrait venir piocher au PSG pour oublier son légendaire numéro 10…

Mbappé ciblé par le Barça ?

Comme l’a révélé le Sunday Times, Barcelone pourrait en effet jeter son dévolu sur Kylian Mbappé dans un an afin d’assurer au mieux la succession de Lionel Messi. En plus du Real Madrid qui est annoncé sur les traces de l’attaquant du PSG depuis de nombreuses années, c’est donc le Barça qui pourrait venir tenter sa chance avec Mbappé dans les mois à venir. D’autant que l’attaquant français n’aura plus qu’une seule année de contrat avec le PSG en 2021…