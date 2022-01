Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un renfort à 9M€ proposé à Xavi pour cet hiver ?

Publié le 17 janvier 2022 à 23h10 par B.L.

Alors que Neto chercherait à quitter le FC Barcelone cet hiver, le club culé pourrait être amené à recruter un nouveau gardien de but. Dans cette optique, Agustin Rossi, portier de Boca Juniors, aurait été proposé au Barça.

Le FC Barcelone est sur tous les fronts cet hiver. Après avoir enregistré les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres, le Barça pourrait de nouveau se montrer actif en ce mois de janvier. Alors que Xavi chercherait notamment à recruter un attaquant et un défenseur, le technicien espagnol pourrait également être amené à changer de doublure au poste de gardien de but. En effet, les récentes envies de départ de Neto pousseraient le club catalan à se mettre en quête d'un nouveau portier lors du mercato hivernal.

Agustin Rossi a été proposé au Barça