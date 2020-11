Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive déjà programmée en janvier par le Barça ?

Publié le 26 novembre 2020 à 7h30 par B.C.

Malgré ses difficultés économiques, le FC Barcelone souhaiterait tenter sa chance cet hiver pour Eric Garcia, défenseur de Manchester City, afin de pallier l’absence de Gerard Piqué.

Sans Gerard Piqué, le FC Barcelone se retrouve encore un peu plus en difficulté. Alors que le club est déjà dans le rouge financièrement et réalise un mauvais début de saison, l’international espagnol s’est blessé contre l’Altético de Madrid le week-end dernier et souffre d’une lésion partielle du ligament croisé du genou droit qui devrait l’éloigner des terrains entre 3 et 6 mois. Une longue indisponibilité qui pourrait pousser le Barça à recruter un nouveau défenseur durant le mercato hivernal, mais cela ne sera pas simple dans ce contexte économique. Cet été déjà, les Blaugrana souhaitaient mettre la main sur Eric Garcia mais n’ont jamais réussi à s’attacher les services du joueur de Manchester City. Néanmoins, le club culé pourrait retenter sa chance.

Le Barça prêt à retenter sa chance pour Eric Garcia ?