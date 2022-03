Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prix revu à la baisse pour ce protégé de Raiola ?

Publié le 2 mars 2022 à 1h30 par A.D.

Pour renforcer son milieu de terrain, le FC Barcelone penserait à recruter Ryan Gravenberch, qui fait des merveilles à l'Ajax. Pour s'attacher les services du crack de 19 ans, Xavi serait contraint de débourser une somme comprise entre 25 et 30M€.

Très performant sous les couleurs de l'Ajax, Ryan Gravenberch aurait tapé dans l'oeil de Xavi. Après avoir renforcé sa défense et son attaque - avec les arrivées de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang - le coach du FC Barcelone aimerait désormais étoffer son milieu de terrain. Dans cette optique, Xavi aurait coché le nom de Ryan Gravenberch en vue du prochain mercato estival. Et l'ancien d'Al-Sadd pourrait déjà se réjouir, puisque le prix de vente du joueur aurait baissé.

Un tranfert à 25-30M€ pour Ryan Gravenberch ?