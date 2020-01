Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un échange XXL en préparation ? La réponse !

Publié le 23 janvier 2020 à 7h30 par La rédaction

La presse espagnole évoque depuis plusieurs jours un possible échange Bernardeschi-Rakitic entre le Juventus et le FC Barcelone, mais le son de cloche serait différent en Italie…

Cet été déjà, la presse espagnole a évoqué un incroyable échange lors des derniers jours du mercato. Le FC Barcelone et la Juventus ont en effet négocié pour Ivan Rakitic et Federico Bernardeschi, sans succès. Ce dossier est revenu sur les devants en ce mercato hivernal, mais du côté de Turin on a formellement démenti. « Ce sont des rumeurs qui sont sorties à la fin du dernier mercato estival. Il n’y a pas eu de discussions concrètes sur le sujet » a récemment assuré le directeur sportif turinois Fabio Paratici. « Je peux seulement dire que c'est quelque chose qui est sorti cet été, mais il n'y a pas d'intérêt concret, ni de notre part ni de leur côté ».

La Juventus dément pour l’échange Bernardeschi-Rakitic