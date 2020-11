Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un départ de Messi à Manchester City ? Mourinho répond !

Publié le 22 novembre 2020 à 20h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin, Lionel Messi serait destiné à rejoindre Manchester City l'été prochain. Interrogé sur le possible départ du capitaine du Barça chez les Citizens, José Mourinho a préféré jouer la carte du mystère.

Lors du dernier mercato estival, Lionel Messi voulait absolument quitter le FC Barcelone pour tenter une nouvelle aventure. Malgré sa volonté forte, le numéro 10 et capitaine blaugrana n'a pas obtenu gain de cause. En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait finalement voir son souhait être exaucé lors du prochain mercato estival. D'ailleurs, à en croire les dernières indiscrétions du Daily Mirror , son départ vers Manchester City serait quasiment fait.

«Un départ de Lionel Messi à City ? Je n'en ai aucune idée»