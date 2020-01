Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Setién a tranché pour la succession de Luis Suarez !

Publié le 26 janvier 2020 à 20h00 par H.G.

Alors qu’il devra faire sans Luis Suarez pendant plusieurs mois, le FC Barcelone aurait coché le nom de Rodrigo Moreno pour remplacer l’Uruguayen. Et la piste menant à l’attaquant du FC Valence serait un choix de Quique Setién.

Blessé au ménisque du genou droit et opéré début janvier, Luis Suarez manquera les quatre prochains mois de compétition avec le FC Barcelone. Un véritable coup dur pour les Blaugrana qui sont à la lutte avec le Real Madrid dans la course au titre en Liga et qui ont des ambitions élevées en Ligue des Champions cette saison. De ce fait, le Barça se serait lancé en quête d’un remplaçant de l’Uruguayen et aurait coché le nom de Rodrigo Moreno. Et à en croire les informations de la presse espagnole, Quique Setién, arrivé sur le banc du FC Barcelone il y a deux semaines, ne serait pas étranger à ce choix de recrutement.

Rodrigo serait l’homme de la situation pour Quique