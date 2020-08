Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour l’après-Messi, Koeman veut dépouiller Klopp !

Publié le 30 août 2020 à 12h30 par Hadrien Grenier

Alors qu’une nouvelle ère pourrait bientôt s’ouvrir au FC Barcelone avec le possible départ de Lionel Messi, le club catalan réfléchirait d’ores et déjà à comment rebondir après que son homme providentiel soit parti. Et cela conduirait le Barça à envisager les arrivées de deux joueurs évoluant du côté de Liverpool.

Après vingt années passées au FC Barcelone toutes sections confondues, Lionel Messi pourrait prochainement dire adieu à son club de toujours. Lassé de la gestion de Josep Maria Bartomeu et des mauvais résultats sportifs engendrés par celle-ci, l’international a en effet décidé de claquer la porte en adressant un burofax à la direction du Barça mardi dernier, signifiant ainsi de manière officielle son désir de s’en aller. Pour l’heure, un bras de fer semble s’être engagé entre celui qu’on surnomme La Pulga et les Blaugrana : le premier souhaite utiliser la clause de résiliation de son contrat prévue à cet effet dans son bail, chose qui l’a conduit à ne pas se présenter aux tests PCR ce dimanche matin au centre d’entrainement, tandis que le Barça ne voudrait pas entendre parler d’un départ de Lionel Messi et le renverrait à sa clause libératoire de 700M€ s’il souhaite partir, une clause dont l’existence reste à prouver. Quoi qu’il en soit, on pourrait prochainement assister à la fin d’une ère au FC Barcelone avec le départ du sextuple lauréat du Ballon d’Or, ce dernier étant l’homme providentiel des Catalans depuis plus d’une décennie.

Sadio Mané, le successeur de Lionel Messi ?

La première question est donc de savoir si Lionel Messi rejoindra le PSG, Manchester City, l’Inter, ou une autre écurie intéressée par la perspective de l’accueillir. Pour l’heure, si les Citizens semblent en pole position, la réponse à cette interrogation est inconnue. La deuxième question est de savoir par qui le FC Barcelone remplacera l’Argentin après son possible départ. Dans ce cas, la réponse pourrait déjà être toute trouvée d’après les informations de Mundo Deportivo publiées ce dimanche. En effet, il serait envisageable que le successeur de Lionel Messi soit Sadio Mané. Successeur est un bien grand mot quand on parle de l’attaquant argentin de 33 ans, mais il en reste que le joueur de 28 ans de Liverpool aurait la lourde tâche de le faire si jamais il venait à rallier la Catalogne. D’après le quotidien catalan, les deux dossiers seraient en tout cas liés, le nom du Sénégalais ayant été proposé au FC Barcelone par des intermédiaires après que Lionel Messi ait transmis son burofax mardi dernier. De quoi faire réfléchir le club catalan, qui serait intéressé par l’idée d’accueillir en ses rangs le joueur des Reds , qui réclameraient pas moins de 120M€ pour le laisser partir. De son côté, Sadio Mané ne serait pas contre quitter Liverpool cet été, loin de là même. Et pour cause, bien qu’il s’y sente important, l’ancien joueur de Southampton n’aurait pas la sensation d’être considéré comme un numéro 1 dans l’effectif de Jürgen Klopp. De quoi ouvrir une brèche que le FC Barcelone pourrait exploiter si Lionel Messi vient bel et bien à s’en aller prochainement.

À défaut d’attirer van de Beek, le Barça songerait à Wijnaldum