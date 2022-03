Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Gros coup dur pour Xavi avec ce crack étranger ?

Publié le 11 mars 2022 à 11h00 par La rédaction

Ciblé par le FC Barcelone en vue des prochaines périodes de transfert, Florian Wirtz serait plus intéressé à l’idée de rejoindre le Bayern Munich.

Ce n’est pas un secret, le FC Barcelone essaye régulièrement d’attirer les plus grandes pépites mondiales. S’ils possèdent déjà d’énormes talents tels que Pedri, Gavi ou encore Nico González, les Blaugrana souhaitent tout de même obtenir le renfort de Florian Wirtz. Agé de seulement 18 ans, le milieu offensif du Bayer Leverkusen est l’un des joueurs les plus décisifs de son équipe cette saison, avec un total de 10 buts inscrits et 14 passes décisives délivrées. Alors que le Barça est très intéressé par l’international allemand, ce serait cependant le Bayern Munich qui aurait l’avantage sur ce dossier.

Florian Wirtz est intéressé par le Bayern Munich