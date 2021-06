Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mauvaise nouvelle pour Joan Laporta avec Aymeric Laporte !

Publié le 19 juin 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone a été annoncé sur les traces d’Aymeric Laporte, il se pourrait que Manchester City n’ait pas la moindre intention de laisser partir son international espagnol.

Les travaux du FC Barcelone en défense centrale ne sont visiblement toujours pas terminés. En effet, après avoir enregistré le retour libre d’Eric Garcia et tandis que Samuel Umtiti serait poussé vers la sortie, le Barça aurait l’intention de recruter un homme supplémentaire pour consolider sa charnière centrale. Dans cette optique, le club catalan a dernièrement été annoncé sur les traces d’Aymeric Laporte, lui qui ne serait pas contre quitter Manchester City.

Manchester City ferme la porte à Aymeric Laporte !