Mercato - Barcelone : Le clan Pjanic prend les choses en main pour son départ !

Publié le 18 juillet 2021 à 7h00 par A.D.

A la peine au FC Barcelone, Miralem Pjanic a été proposé au PSG et à Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Sur le départ, le Bosnien verrait son entourage passer à la vitesse supérieure.

Lors du dernier mercato estival, Miralem Pjanic a quitté la Juventus pour rejoindre le FC Barcelone. Mais après seulement un an en Catalogne, l'international bosnien regrette déjà son choix. Alors qu'il souhaite quitter le Barça, Miralem Pjanic a été proposé au PSG et à Chelsea, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité. Toutefois, l'avenir du milieu de terrain blaugrana s'inscrirait plutôt en Italie.

Une réunion imminente entre le clan Pjanic et l'Inter ?