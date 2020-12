Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi est bien impliqué dans un grand projet au Barça !

Publié le 10 décembre 2020 à 23h00 par D.M.

Candidat à la présidence du FC Barcelone, Victor Font a de nouveau exprimé son envie de rapatrier Xavi au FC Barcelone.

Au FC Barcelone, l’élection présidentielle approche à grands pas. Le vote doit se tenir le 24 janvier prochain et plusieurs candidats continuent leur campagne. Omniprésent dans les médias ces derniers jours, Victor Font a de nouveau affiché son souhait de rapatrier au FC Barcelone Xavi, sous contrat avec Al-Saad : « Il a une clause dans son contrat qui lui permettrait de quitter son club actuel pour Barcelone s'il reçoit une offre. Donc, techniquement, cela pourrait être possible ». Un mauvais signal envoyé à Ronald Koeman, à la tête de la formation blaugrana depuis le mois d’août.

« J'espère que tout le monde pourra compter sur Xavi, car il est l'héritage du Barça »