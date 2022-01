Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va lancer une nouvelle offensive pour cette piste de longue date !

Publié le 24 janvier 2022 à 22h30 par P.L.

En quête de renfort sur le côté gauche de la défense, le FC Barcelone songerait à Nicolas Tagliafico. D'ailleurs, Joan Laporta devrait bientôt passer à l'action dans le dossier.

L’été dernier, le FC Barcelone s’est séparé de Junior Firpo, qui s’est envolé du côté de Leeds United, mais le club catalan n’a pas recruté de nouvel arrière gauche par la suite, laissant aujourd’hui Xavi avec peu de solutions à ce poste. Ne considérant pas Alejandro Balde comme une option valable pour suppléer Jordi Alba, le technicien espagnol voudrait donc voir un autre latéral gauche débarquer en Catalogne cet hiver. Dans cette optique, le Barça songerait à se rabattre sur Nicolas Tagliafico, que le club culé convoite depuis un certain temps maintenant. D’ailleurs, le pensionnaire de LaLiga devrait bientôt passer à l’action dans le dossier.

Le Barça va faire une nouvelle offre à l’Ajax pour Tagliafico