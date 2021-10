Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour ce compatriote de Koeman, Laporta est fixé !

Publié le 16 octobre 2021 à 20h30 par La rédaction

Cherchant du renfort dans le secteur défensif, le FC Barcelone pourrait se rabattre sur une ancienne priorité. Des contacts auraient été établis entre le club catalan et Mino Raiola pour Matthijs De Ligt. Mais les Blaugrana pourraient rapidement être mis hors-course dans le dossier.

Sur ce début de saison, le FC Barcelone se montre en grande difficulté. Actuel neuvième de LaLiga, le Barça peine à convaincre en championnat. Si Joan Laporta miserait gros sur Sergio Agüero et Memphis Depay après les départs de Lionel Messi et Antoine Griezmann, le président catalan chercherait toujours à se renforcer défensivement malgré l’arrivée d’Eric Garcia lors du dernier mercato estival. Par conséquent, des contacts auraient été établis récemment entre les Blaugrana et Mino Raiola pour Matthijs De Ligt d’après Calciomercato.com . Le célèbre agent serait mécontent de la situation du défenseur de 22 ans à la Juventus, lui qui ne figure pas parmi les titulaires indiscutables de l’équipe. Mino Raiola serait prêt à changer ses plans pour l’avenir du Néerlandais et le FC Barcelone aurait été envisagé comme prochaine destination, en plus de Chelsea et de Manchester City. Néanmoins, les Blaugrana pourraient très rapidement se heurter à un premier problème dans le dossier.

Une somme astronomique pour s’attacher les services de De Ligt

En effet, comme le rapporte Calciomercato.com , Matthijs De Ligt disposerait d’une clause libératoire d’une hauteur de 150M€. Mais cette somme serait inaccessible pour la plupart des équipes européennes, notamment à cause de la Covid-19 qui a eu un lourd impact sur les économies des clubs. Le FC Barcelone, confronté à une très grosse crise économique ces derniers temps, pourrait donc se retrouver hors-course dans le dossier, Joan Laporta cherchant à se renforcer tout en dépensant le moins d'argent possible. D’autant plus que la Juventus pourrait venir mettre des bâtons dans les roues des prétendants de Matthijs De Ligt.

