Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta reçoit une première réponse pour la succession de Koeman !

Publié le 14 mars 2021 à 5h30 par Th.B.

Apprécié de Joan Laporta qui aimerait faire de lui le futur entraîneur du FC Barcelone, Julian Nagelsmann a donné une réponse claire au président du Barça.

Alors que l’administration Laporta a assuré au cours de la campagne électorale et notamment de la voix de Rafael Yuste, vice-président, que leur confiance allait être maintenue en Ronald Koeman, Joan Laporta pourrait finalement prendre la décision de remercier le technicien néerlandais à la fin de la saison, soit un an avant l’expiration de son contrat au FC Barcelone. En effet, d’après la Cadena SER , l’intention du président du Barça serait de nommer Julian Nagelsmann à la tête de l’effectif blaugrana et le principal intéressé se dirait « prêt » à relever le défi en coulisse. Mais en public, son discours est bien différent.

« J’ai un contrat jusqu’en 2023 »