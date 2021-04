Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta pourrait regretter son choix avec Aguero !

Publié le 25 avril 2021 à 23h10 par A.C.

Alors qu’il va quitter Manchester City à la fin de la saison, Sergio Aguero pourrait prendre la direction de l’Italie.

Ou jouera Sergio Aguero la saison prochaine ? Depuis qu’il a annoncé son départ de Manchester City à la fin de son contrat, les spéculations vont bon train concernant le prochain club de l’Argentin. Il a ainsi été lié au Paris Saint-Germain, mais surtout au FC Barcelone ! En Catalogne on serait en effet persuadés qu'avec Aguero au club, la prolongation de Lionel Messi ne serait plus qu’une formalité.

L’Inter avance, grâce au Barça