Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette annonce fracassante sur le feuilleton Mané !

Publié le 11 mai 2022 à 7h00 par Amadou Diawara

Pour renforcer son attaque cet été, Xavi verrait d'un bon oeil l'idée de recruter Sadio Mané. Toutefois, le Bayern serait également sur les traces de la star de Liverpool. Mais heureusement pour le coach du FC Barcelone, l'intérêt bavarois ne serait pas réel.

Malgré ses performances XXL à Liverpool, Sadio Mané pourrait ne plus faire long feu à Anfield. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin 2023 avec les Reds , l'international sénégalais pourrait être vendu dès cet été s'il ne prolonge pas, et ce, pour éviter un départ libre et gratuit à la fin de la saison prochaine. Conscient de la situation de Sadio Mané, le FC Barcelone de Xavi serait en embuscade, mais il ne serait pas le seul. En effet, d'après Sky Germany , le Bayern en pincerait également pour le protégé de Jürgen Klopp. Un intérêt démenti par le clan Haaland.

«Mané au Bayern, ce n'est pas vrai du tout »