Mercato - Barcelone : Les vérités de Xavi sur le recrutement estival !

Publié le 14 mai 2022 à 14h30 par Amadou Diawara

Après s'être montré très actif cet hiver, Xavi aimerait en faire de même lors du prochain mercato estival. Toutefois, le coach du FC Barcelone pourrait être handicapé par les gros problèmes financiers du club. Comme Xavi l'a expliqué clairement, le recrutement du Barça dépendra de la situation économique du club à l'issue de la saison.

Pour redorer le blason catalan, Joan Laporta a décidé de remercier Ronald Koeman et de le remplacer par Xavi. A peine revenu au Barça, l'ex-coach d'Al-Sadd a frappé très fort sur le marché. En effet, Xavi s'est attaché les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traoré et de Pierre-Emerick Aubameyang cet hiver. Et alors qu'il ne serait pas encore totalement satisfait par son effectif, le technicien du FC Barcelone compterait également frapper un grand coup lors de la prochaine fenêtre de transferts. Dans cette optique, Xavi aurait identifié de nombreux profils, dont plusieurs en fin de contrat le 30 juin pour ne pas avoir d'indemnité de transfert à payer. Conscient de la situation économique critique du Barça, Xavi a d'ailleurs expliqué clairement que son recrutement estival sera forcément impacté.

«Dans quelques jours, nous connaîtrons la situation et nous saurons ce que nous pouvons faire»

Présent en conférence de presse ce samedi après-midi, Xavi a fait passer un message clair sur son recrutement estival, assurant que les arrivées dépendront de l'état des comptes du club en fin de saison, et qu'il sera fixé dans les prochains jours. « Les signatures ? Elles dépendent des circonstances du club. En tant qu'entraineur, j'ai une grande responsabilité dans la prise de décisions. Il est logique que nous dépendions de la situation économique. Dans quelques jours, nous connaîtrons la situation et nous saurons ce que nous pouvons et ne pouvons pas faire. La situation économique nous permet de garder le cap. Il marque le présent et l'avenir de l'équipe. (...) Si je suis optimiste par rapport au recrutement ? Je suis toujours optimiste et l'année prochaine, nous devons être compétitifs. Nous avons eu deux mois où il semblait que nous pouvions nous battre pour des titres, mais cela ne s'est pas produit. Nous devons être exigeants envers nous-mêmes. Nous sommes le Barça et ici, il n'y a que la victoire qui compte. À partir de l'année prochaine, nous devrons être beaucoup plus exigeants envers nous-mêmes : sur les joueurs et l'entraîneur. (...) Si nous recrutons, nous recrutons des personnes qui vont s'améliorer et faire la différence. L'âge peut être important, mais il y a des exceptions » , a confié l'entraineur du FC Barcelone.

