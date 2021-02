Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koeman aux manettes pour ses nouveaux dossiers prioritaires !

Publié le 3 février 2021 à 15h30 par Amadou Diawara

Alors qu'Ousmane Dembélé, Sergi Roberto et Carles Alena seront en fin de contrat le 30 juin 2022, Ronald Koeman devrait très vite s'activer pour les prolonger. Le coach néerlandais aurait donné son feu vert pour renouveler le contrat de ses trois joueurs. Malgré le retard des élections présidentielles du Barça, Ronald Koeman devrait faire le nécessaire pour débuter les négociations lors de ce semestre.

Les élections présidentielles du FC Barcelone auraient mis en stand-by tous les dossiers. Programmés initialement le 27 janvier, les votes pour la succession de Carles Turquets auraient totalement bloqué le mercato hivernal du club blaugrana. En effet, Ronald Koeman aurait été contraint d'attendre la nomination de son nouveau président pour pouvoir recruter. Et avec le retard des élections, le coach du FC Barcelone n'a pas pu s'offrir le moindre joueur lors de la dernière fenêtre de transferts. Contraint de garder le même effectif jusqu'à la fin de la saison, Ronald Koeman aurait tout de même du pain sur la planche. En effet, trois de ses joueurs arrivent dans la dernière année de leur contrat. Ainsi, pour ne pas être obligé de ventre à moindre cout l'été prochain, ou pire de laisser filer des joueurs gratuitement à l'issue de la saison 2021-2022, le coach du Barça se doit d'agir vite.

Koeman compterait sur Dembélé et Roberto pour l'avenir

Dans cette optique, Ronald Koeman commencerait à s'activer pour les joueurs concernés, et notamment Ousmane Dembélé, Sergi Roberto et Carles Alena, tous en fin de contrat le 30 juin 2022. Selon les informations de Mundo Deportivo , le coach du FC Barcelone aurait déjà tranché pour l'avenir de ses trois joueurs. Premièrement, en ce qui concerne Ousmane Dembélé, Ronald Koeman aurait donné son feu vert pour le renouveler. En effet, l'ancien sélectionneur des Pays-Bas serait satisfait des performances de son attaquant français depuis le début de saison. Contrairement à ses prédécesseurs, Ronald Koeman a pu voir Ousmane Dembélé enchainer les matchs et ne pas être trop handicapé par les blessures et ce qu'il voit de son numéro 11 sur le terrain lui plairait. Dans cette optique, les discussions avec le champion du monde français devraient débuter lors de ce semestre, et ce, en fonction du retard des élections présidentielles du FC Barcelone. Et pour ne pas se retrouver dans la panade sur ce dossier, Ronald Koeman ferait mieux d'en finir au plus vite, puisqu'Ousmane Dembélé serait toujours suivi de très près en Premier League, et notamment du côté de Manchester United.

Carles Alena prolongé par stratégie ?