Mercato - Barcelone : Joan Laporta est plus que jamais en danger avec Ousmane Dembélé !

Alors que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, tout indique que cette envie est encore très loin de devenir réelle tant les négociations n’auraient absolument pas avancé.

En proie à des difficultés financières, le FC Barcelone doit faire en sorte de ne pas perdre ses meilleurs éléments actuels faute de pouvoir recruter massivement. Dans un tel contexte, il est évident que le club catalan se doit de ne perdre aucun joueur dans le cadre d’un transfert libre. Seulement voilà, à l’heure actuelle, c’est exactement la tendance qui se dessine avec Ousmane Dembélé. Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, l’international français arrivera au terme de son contrat au Barça le 30 juin prochain. Logiquement, le club catalan souhaite absolument le prolonger, aussi bien pour des raisons sportives qu’afin d’éviter ce fameux départ libre en fin de saison. Problème, cette prolongation semble encore très loin d’être concrète.

Une prolongation pour Ousmane Dembélé ? Ce n’est pas demain la veille !