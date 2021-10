Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça a fixé un énorme ultimatum à Ousmane Dembélé !

Publié le 16 octobre 2021 à 13h00 par H.G.

Alors que le contrat d’Ousmane Dembélé expirera le 30 juin prochain, le FC Barcelone pourrait bientôt perdre patience si le dossier de sa prolongation n’avance pas.

Arrivé en 2017 en provenance du Borussia Dortmund, Ousmane Dembélé verra son contrat au FC Barcelone expirer dans environ huit mois et il sera alors libre de rejoindre l’écurie de son choix. Seulement voilà, le club catalan aimerait bien naturellement éviter un tel scénario et entend donc le convaincre de parapher un nouveau bail. Mais tandis que les négociations dans cette optique ne seraient pas vraiment fructueuses pour l’instant dans la mesure où aucune avancée réelle n’aurait eu lieu, le FC Barcelone n'écarterait tout simplement pas l'idée de pousser son joueur vers la sortie dans les semaines à venir.

Ousmane Dembélé vendu cet hiver en cas de non-prolongation ?