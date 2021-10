Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta adopte une position radicale avec Dembélé !

Publié le 16 octobre 2021 à 10h30 par H.G.

Bien que le FC Barcelone aimerait prolonger le contrat d’Ousmane Dembélé, le club catalan ne serait clairement pas prêt à casser sa tirelire pour lui.

L’avenir d’Ousmane Dembélé au FC Barcelone est plus incertain que jamais. En effet, le contrat de l’international français arrivera à expiration le 30 juin prochain et, pour l’heure, l’hypothèse d’une prolongation est encore loin d’être concrète. Des tentatives de négocations auraient lieu en coulisses, mais aucune d’entre-elles n’aurait été fructueuse pour l’instant. Et dans ce contexte, la direction du FC Barcelone ne voudrait pas faire n’importe quoi sur le plan financier en renouvelant son joueur.

Le Barça veut prolonger Ousmane Dembélé pour trois ans, mais…