Mercato - Barcelone : Higuain prévient Messi pour son avenir !

Publié le 19 août 2020 à 0h30 par La rédaction

Alors que Lionel Messi se questionnerait sur son avenir, son partenaire en sélection Gonzalo Higuain lui a déconseillé d’aller en Premier League.

Et si Lionel Messi quittait le FC Barcelone ? Selon plusieurs médias étrangers, l’attaquant se questionnerait sérieusement sur son avenir après la lourde défaite de son équipe vendredi dernier en quart de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich (8-2). Sous contrat jusqu’en 2021, l'Argentin pourrait quitter la Catalogne et plusieurs clubs surveilleraient de près la situation. Journaliste pour RMC Sport , Fred Hermel avait évoqué un intérêt de l’Inter Miami, mais plusieurs équipes européennes seraient également sur les rangs. A en croire Calciomercato.com , le PSG et Manchester City resteraient à l’affût et pourraient lancer une offensive dans ce dossier Lionel Messi..

« La Premier League ? Un championnat très compliqué »