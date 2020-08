Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette révélation à 10M€ pour cette piste de Villas-Boas !

Publié le 18 août 2020 à 22h45 par A.M.

En quête de renforts au milieu de terrain, André Villas-Boas s'intéresse notamment à Patrick de Paula (20 ans). Palmeiras réclamerait 10M€ dans ce dossier.

Bien que le poste de milieu de terrain soit bien fourni au sein de l'effectif d'André Villas-Boas, le technicien portugais souhaite renforcer ce secteur de jeu. Et pour cause, Morgan Sanson, Maxime Lopez voire Kevin Strootman sont sur le départ et l'arrivée de Pape Gueye ne suffira pas à compenser ces pertes. Par conséquent, ESPN révélait ces derniers jours que l'OM s'intéresse à Patrick de Paula (20 ans) qui évolue à Palmeiras. Dominique Baillif, spécialiste du championnat brésilien pour Sambafoot , explique que pour le recruter il faudra probablement débourser 10M€.

Patrick de Paula disponible pour 10M€ ?