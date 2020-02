Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Antoine Griezmann ne regrette rien !

Publié le 27 février 2020 à 4h00 par A.M.

Bien qu'il connaisse une acclimatation délicate au FC Barcelone, Antoine Griezmann ne regrette pas du tout son transfert et demande du temps.

L'été dernier, le FC Barcelone n'avait pas hésité à lâcher 120M€ pour s'offrir Antoine Griezmann qui brillait à l'Atlético de Madrid depuis 2014. Toutefois, depuis son arrivée, le Français peine à s'imposer sur le front de l'attaque catalane où son entente avec Lionel Messi est loin d'être évidente. Buteur contre Naples mardi soir (1-1), le Champion du monde assure cependant qu'il s'attendait à souffrir.

«J’étais sûr en venant ici que j’allais mettre du temps»