Mercato - Barcelone : Griezmann compare Valverde et Setién !

Publié le 26 février 2020 à 17h30 par La rédaction

Limogé de ses fonctions d’entraîneur en janvier, Ernesto Valverde s’est fait remplacer par Quique Setién. Plus d’un mois après, Antoine Griezmann a donné son ressenti à propos de ce changement d’entraîneur.

Proche d’un départ l’an dernier, Ernesto Valverde avait finalement prolongé en fin de saison dernière. Mais les mauvais résultats des Blaugrana cette saison ont cette fois eu raison de Valverde. Et c’est donc Quique Setién qui a été nommé entraîneur vers le milieu du mois de janvier. Un changement qui implique une nouvelle façon de jouer comme l’a récemment expliqué Antoine Griezmann au micro de RMC Sport .

« C'est une autre façon de jouer »