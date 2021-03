Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Et si c’était la fin pour Ronald Koeman ?

Publié le 12 mars 2021 à 6h00 par Th.B.

Apportant pourtant satisfaction, Ronald Koeman pourrait ne pas aller au bout de son aventure au FC Barcelone, n’étant pas l’option numéro une de l’administration Joan Laporta.

Nommé entraîneur du FC Barcelone par Josep Maria Bartomeu en août dernier, Ronald Koeman a été confirmé par le camp Joan Laporta pendant la campagne électorale. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le technicien néerlandais serait susceptible d’être remercié à la fin de la saison alors que l’administration Laporta apprécierait deux profils de coach : Mikel Arteta et Xavi Hernandez. Et selon le journaliste Manu Carreño, il n’est pas certain de voir Koeman honorer son contrat jusqu’au bout au FC Barcelone.

Laporta ne verrait pas Koeman comme son entraîneur « numéro un »