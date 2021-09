Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Énorme coup de froid pour le retour de Xavi !

Publié le 16 septembre 2021 à 17h10 par H.G.

Alors qu’il a longtemps été question d’un retour de Xavi sur le banc du FC Barcelone, tout indique que cette idée n’est clairement pas une priorité pour Joan Laporta.

Honorant actuellement la seconde année de son contrat au FC Barcelone, Ronald Koeman est dans l’oeil du cyclone en Catalogne. En effet, outre sa récente passe d’arme médiatique avec son président Joan Laporta, il lui est reproché le manque de caractère et de jeu de son équipe qui s’est lourdement inclinée 3-0 au Camp Nou contre le Bayern Munich ce mardi pour son entrée en lice en Ligue des champions. De quoi raviver les doutes autour de l’avenir du technicien néerlandais, et ce d’autant plus qu’il était déjà sur un siège éjectable l’été dernier. Une prolongation semble être utopique à l’heure actuelle, chose qui revient à se poser la question de sa succession.

Joan Laporta ne serait pas convaincu par l’idée de nommer Xavi sur le banc