Mercato - Barcelone : Cette nouvelle estivale envoie déjà un signal fort pour son avenir !

Publié le 4 septembre 2021 à 7h30 par La rédaction

Luuk de Jong est la dernière recrue du FC Barcelone. Prêté par le FC Séville, le Hollandais souhaite s'imposer au sein du FC Barcelone.

Le FC Barcelone a dû recomposer son secteur offensif. Le club catalan a perdu Lionel Messi (parti au Paris Saint Germain) et Antoine Griezmann (prêté à l’Atletico Madrid), remplacés par Sergio Aguero, Memphis Depay et Luuk de Jong. Le Hollandais est prêté par le FC Séville, club où il a évolué les deux dernières saisons sans vraiment de réussite (10 buts au total en Liga en 2 saisons). Et à 31 ans, l’ancien joueur du PSV Eindhoven compte bien se relancer au FC Barcelone.

«On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le futur»