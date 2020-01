Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette étrange sortie sur l'avenir de Vidal...

Publié le 15 janvier 2020 à 7h00 par A.C.

Giuseppe Marotta, administrateur délégué de l'Inter, s'est exprimé au sujet de l'avenir d'Arturo Vidal.

Le départ d'Ernesto Valverde du FC Barcelone et l'arrivée dans la foulée de Quique Sétien, semblent avoir eu une grosse répercussion sur l'avenir d'Arturo Vidal. Alors qu'il semblait tout proche d'un départ, le Chilien pourrait désormais rester au Barça. Un gros couac pour Antonio Conte, qui espérait pouvoir le retrouver cet hiver à l'Inter, lui qui avait entrainé Vidal à la Juventus plusieurs saisons.

« Vidal, Giroud et Eriksen ? Il y a la volonté des dirigeants de miser toujours plus haut »