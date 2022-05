Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Au Real Madrid, on s’enflamme pour le coup Camavinga !

Publié le 8 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

Alors qu’Eduardo Camavinga fait forte impression en cette fin de saison, du côté du Real Madrid, on se réjouit d’avoir été chercher le milieu de terrain à Rennes l’été dernier.

Courtisé par le PSG ou encore Manchester United l’été dernier, Eduardo Camavinga a finalement fait le choix de s’envoler pour le Real Madrid. Les Merengue sont ainsi allés chercher le Rennais pour l’avenir du club madrilène. Mais Camavinga pèse déjà dans le présent du Real Madrid. En effet, en Ligue des Champions, face au PSG, Chelsea et dernièrement Manchester City, l’international français a énormément contribué aux exploits des Merengue.

« Au-dessus des attentes »