Mercato - ASSE : Un international français dans le viseur de Dupraz ?

Publié le 16 décembre 2021 à 21h30 par A.M.

En quête de renforts à moindre frais, l'ASSE s'intéresserait notamment à un international français dont le nom n'a pas filtré, mais qui serait libre de tout contrat.

A peine nommé sur le banc de l'ASSE pour remplacer Claude Puel, Pascal Dupraz n'a pas tardé à évoquer ses envies pour le mercato d'hiver. « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner », confiait-il en conférence de presse. Plusieurs noms circulent déjà à l'image de Vitorino Hilton, Bakary Sako et Joris Gnagnon, qui ont tous l'avantage d'être libre.

Un international français, libre, pourrait débarquer