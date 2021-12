Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Pascal Dupraz tente un énorme coup avec... Hatem Ben Arfa !

Publié le 16 décembre 2021 à 21h10 par D.M. mis à jour le 16 décembre 2021 à 21h13

Arrivé à Saint-Etienne pour prendre la succession de Claude Puel, Pascal Dupraz aurait activé la piste menant à Hatem Ben Arfa

Lanterne rouge du championnat, l’ASSE va devoir relever la tête afin d’éviter de sombrer. Pour sauver le club, les dirigeants ont décidé de faire appel à Pascal Dupraz, qui va vivre un mois de janvier délicat, marqué par le départ de nombreux joueurs à la Coupe d’Afrique des Nations. Présenté à la presse ce mercredi, le nouvel entraîneur du club stéphanois n’a donc pas caché son envie de voir des renforts débarquer à l’ASSE cet hiver : « J'ai la faiblesse de penser que j'ai des recettes pour faire progresser cette équipe. Si on améliore ce groupe, je ne dirai pas non. Il y a la CAN, un groupe jeune, il faut mesurer ce que représente un club. A 18 ou 20 ans, cela peut impressionner », a confié Dupraz.

Ben Arfa dans le viseur de l'ASSE ?