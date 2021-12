Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé se livre sur son passage dans le projet QSI !

Publié le 16 décembre 2021 à 19h45 par D.M.

Présent au PSG depuis 2017, Kylian Mbappé est revenu sur sa progression au sein du club parisien. Le joueur a notamment confié qu'il avait gagné en maturité, au contact des nombreuses stars qui composent le vestiaire.

En 2017, le PSG frappait un gros coup sur le marché des transferts en mettant la main sur Neymar. Mais c’était loin d’être terminé puisque, quelques jours plus tard, c’était au tour de Kylian Mbappé de débarquer dans la capitale en provenance de l’AS Monaco. Agé alors de 18 ans, l’ailier était considéré comme un jeune prodige du ballon rond. Quatre ans plus tard, Mbappé est devenu un joueur confirmé, malgré ses 22 ans au compteur. Le champion du monde 2018 est d’ailleurs revenu sur son passage au PSG et sur sa progression.

« Je suis devenu beaucoup plu mûr »