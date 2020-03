Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Une retraite envisagée pour cette grande figure des Verts ?

Publié le 22 mars 2020 à 12h00 par J.-G.D.

Libre de tout contrat en juin prochain, Loïc Perrin, capitaine emblématique de l’ASSE, pourrait officiellement mettre un terme à sa carrière.

Fidélité est un mot qui colle parfaitement à Loïc Perrin. Formé à l’ASSE, et dans l’équipe première depuis 2003, le défenseur central de 34 ans n’aura connu que le club stéphanois pendant sa carrière. Pourtant, le natif de Saint-Etienne arrivera au terme de son contrat d'ici quelques mois. Claude Puel pourrait ainsi se séparer de son joueur avec un objectif bien précis. Le technicien stéphanois chercherait à rajeunir son effectif en vue de la prochaine saison, et quelques anciens, dont Loïc Perrin, devraient faire les frais de cette politique. Et tout serait bouclé pour son avenir.

Loïc Perrin de plus en plus proche de la retraite ?