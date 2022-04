Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Rémy Cabella se fait refroidir pour son avenir !

Publié le 4 avril 2022 à 10h30 par A.M.

Toujours libre depuis la résiliation de son contrat avec Krasnodar, Rémy Cabella n'a pas encore trouvé de nouveau club. Et visiblement, ce ne sera pas Strasbourg.

Compte tenu du contexte géopolitique et de la guerre en Ukraine, Rémy Cabella a décidé de quitter la Russie et le club de Krasnodar. Libre, il cherche encore un nouveau club alors que son nom a circulé du côté de l'ASSE, mais le milieu offensif avait finalement écarté l'hypothèse d'un retour dans le Forez. Et ces derniers jours, l'Olympiakos semblait tenir la corde. Au sein du club grec, il pourrait retrouver Yann M'Vila.

Strasbourg recale Cabella