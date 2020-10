Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel fait une grande annonce pour Ryad Boudebouz !

Publié le 23 octobre 2020 à 13h15 par T.M. mis à jour le 23 octobre 2020 à 13h16

Ces dernières heures, il a été question d’un départ de Ryad Boudebouz vers le Qatar. Toutefois, l’Algérien ne devrait finalement pas quitter l’ASSE.

Durant le dernier mercato, Claude Puel a établi une liste noire à l’ASSE où plusieurs indésirables figuraient. Si Loïs Diony et Yann M’Vila ont quitté le Forez durant l’été, d’autres sont restés à l’instar de Stéphane Ruffier, Miguel Trauco ou encore Ryad Boudebouz. Toutefois, dans certains pays, le marché des transferts est encore ouvert, ce qui aurait pu rendre un grand service à l’ASSE. En effet, dernièrement, Boudebouz s’était envolé vers le Qatar pour négocier un possible transfert. Si le possible départ de l’Algérien était évidemment bien vu dans le Forez, l’affaire a pris du plomb dans l’aile. Une mauvaise nouvelle confirmée ce vendredi par Claude Puel.

« Ça ne va pas se faire »