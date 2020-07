Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les Verts pourraient toucher le pactole grâce à Bouanga !

Publié le 21 juillet 2020 à 5h30 par Th.B.

De par sa saison réussie avec les Verts, Denis Bouanga a tapé dans l’oeil de formations françaises et européennes. De quoi permettre à l’ASSE d’envisager une vente lucrative de son ailier.

Ces dernières semaines, le Stade Rennais a formulé une offre de 12M€ à l’ASSE dans le cadre du transfert de Denis Bouanga. L’ailier des Verts a fait sensation cette saison et pourrait bien quitter le Forez seulement un an après avoir rejoint le club stéphanois. Certes, l’ASSE a repoussé la proposition de Rennes, comme le10sport.com vous l’avait révélé en exclusivité, mais la cote de Bouanga ne se limoge pas au Stade Rennais.

Bouanga, mission Europe ?