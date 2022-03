Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le retour de Cabella prend forme !

Publié le 11 mars 2022 à 17h10 par A.M.

Libre de tout contrat depuis la rupture de son bail avec Krasnodar, Rémy Cabella serait dans le viseur de l'ASSE et de Montpellier.

Compte tenu du contexte géopolitique, Rémy Cabella a mis fin à son contrat avec le club russe de Krasnodar. Par conséquent, il se retrouve sur le marché et son nom circule du côté de l'ASSE. Pascal Dupraz a d'ailleurs évoqué la possibilité d'un retour de Rémy Cabella chez les Verts. « Tout se fait de manière collégiale et aucune des quatre personnes n'a évoqué avec les autres qu'il était de bon ton de recruter un joueur supplémentaire. Je suis le plus petit des quatre par la taille et par la hiérarchie. Je l'ai perdu de vue, mais quand Cabella était en France, c'était un bon joueur, un électron libre », confiait-il en conférence de presse.

L'ASSE en concurrence avec Montpellier pour Cabella ?

Et l'intérêt de l'ASSE se confirme. En effet, selon les informations du journaliste grec Giannis Chorianopoulos, qui a annoncé que l'Olympiakos suivait Rémy Cabella, l'ASSE et Montpellier seraient également dans le coup pour le recruter libre. En revanche, il n'est pas précisé s'il s'agit d'un intérêt pour une arrivée immédiatement ou si c'est pour l'été prochain, mais les Verts semblent bien décidés à rapatrier Rémy Cabella.