Mercato - ASSE : Le prochain transfert déjà identifié ?

À la recherche de renforts à l'approche du mercato hivernal, l'ASSE a identifié ses besoins et aimerait dans l’idéal recruter trois joueurs, un ailier, un défenseur central et un milieu de terrain. En ce qui concerne ce dernier, les dirigeants stéphanois auraient coché le nom de Loreintz Rosier, joueur évoluant à Fortuna Sittard, aux Pays-Bas.

Après avoir dépensé 23M€ l’été dernier, ce qui n'avait jamais été fait auparavant dans l’histoire du club, l’ASSE devrait se montrer de nouveau active cet hiver. Comme l’a rappelé Olivier Dall’Oglio vendredi en conférence de presse, il espère pouvoir compter sur des recrues au cours du mois de janvier.

L’ASSE veut trois nouveaux joueurs

En ce sens, l’entraîneur de l’ASSE aimerait dans l'idéal avoir trois nouveaux joueurs à sa disposition, un par ligne. Selon Le Progrès, un défenseur central droit, un ailier et un milieu de terrain sont ciblés par les Verts. Et ce serait notamment du côté des Pays-Bas que l’AS Saint-Etienne prospecterait.

Loreintz Rosier pour renforcer le milieu de terrain ?

En effet, l’ASSE serait intéressée par Loreintz Rosier, sous contrat jusqu’en juin 2025 avec Fortuna Sittard. Passé par le Paris FC et Sochaux, le milieu de terrain âgé de 26 ans avait quitté la France en 2018 pour rejoindre Vitória Guimarães, au Portugal, avant une expérience à Estoril, puis aux Pays-Bas.