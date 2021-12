Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Enorme coup de froid pour la piste Pascal Dupraz !

Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, Pascal Dupraz est proche de l'ASSE. Mais son arrivée serait encore loin d'être actée.

Le dossier sur la vente du club passera au second plan ces prochains jours. Pour l’heure, la priorité des dirigeants stéphanois est de trouver un successeur à Claude Puel, mis à pied après la lourde défaite de l’ASSE face à Rennes dimanche dernier (0-5). « J’espère que le remplaçant de Claude Puel pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims. Tous les trois (NDLR : Loïc Perrin, Samuel Rustem et Jean-François Soucasse), ils ont la responsabilité de choisir le coach » a confié Roland Romeyer, l’un des dirigeants de l’ASSE. Plusieurs profils seraient sur les tablettes du club comme David Guion, Adrian Ursea, Frédéric Hantz ou encore Pascal Dupraz.

Dupraz ne se monterait pas optimiste