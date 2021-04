Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel sort du silence pour ces trois dossiers chauds !

Publié le 22 avril 2021 à 21h45 par A.M.

Présent en conférence de presse, Claude Puel a notamment été interrogé sur l'avenir d'Etienne Green, Mathieu Debuchy et Romain Hamouma.

Cet été, l'AS Saint-Etienne devrait avoir du pain sur la planche. Et pour cause, de nombreux dossiers chauds seront à régler par Claude Puel, à commencer par ceux concernant Romain Hamouma et Mathieu Debuchy dont les contrats s'achèvent en juin prochain. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l'ASSE peine à trouver un accord accord avec Romain Hamouma tandis que, toujours selon nos informations, les Verts souhaitent conserver Mathieu Debuchy. Deux dossiers évoqués en conférence de presse par Claude Puel.

Puel balaye les questions sur Hamouma et Debuchy